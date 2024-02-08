В Казахстане в бюджет вернули активы еще на $98,6 млн по делу племянника Назарбаева

С начала расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы вернули активы на сумму более $1 млрд

АСТАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана вернули в бюджет страны средства на сумму 44,6 млрд тенге ($98,6 млн) по делу о незаконно выведенных активах в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

В мае прошлого года в ведомстве информировали, что с начала расследования вернули активы на сумму более $1 млрд по делу Сатыбалдыулы.

"В рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 млрд тенге. В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству", - говорится в сообщении.

Казахстанский суд в сентябре 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. В марте 2022 года антикоррупционная служба республики задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании "Казахтелеком".

Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы он занимал должности в Комитете национальной безопасности и правящей партии "Нур Отан" (ныне - партия "Аманат"), занимался бизнесом.