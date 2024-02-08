Посольство КНР в Японии выразило обеспокоенность в связи с утечкой на АЭС "Фукусима-1"

В диппредставительстве отметили, что инцидент показал "хаос и беспорядок во внутреннем управлении" компании Tokyo Electric Power

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Китайские власти обеспокоены утечкой радиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" и считают необходимым создать международный механизм, который обеспечит эффективный контроль над объектом. Об этом заявило посольство КНР в Токио.

"Мы в очередной раз серьезно настаиваем, чтобы Япония приняла во внимание обеспокоенность соседних стран и международного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломатической миссии в социальной сети WeChat.

В нем подчеркивается, что Токио должен провести подробные консультации с заинтересованными сторонами по этому поводу, "утилизировать радиоактивную воду научными, безопасными и прозрачными методами". Посольство уточняет, что инцидент "в полной мере выявил хаос и беспорядок во внутреннем управлении" компании - оператора станции Tokyo Electric Power.

"Сброс загрязненной воды с АЭС "Фукусима" отражается на здоровье людей и глобальной морской среде, это затрагивает всеобщие международные интересы", - отмечается в сообщении. Китай также призвал Японию "организовать эффективные международные механизмы мониторинга при участии соответствующих сторон".

Дипмиссия КНР указала на "неэффективность правительственного контроля" и "ненадежность очистительного оборудования" на "Фукусиме-1". "Мы будем уделять пристальное внимание последствиям аварии и надеемся, что японская сторона своевременно обнародует соответствующую информацию", - подытожило посольство.