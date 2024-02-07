7 февраля, 12:58
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Что известно о ситуации на АЭС "Фукусима-1"

АЭС "Фукусима". AP Photo/ Eugene Hoshiko
АЭС "Фукусима"
© AP Photo/ Eugene Hoshiko

7 февраля сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей.

ТАСС собрал главное о ситуации на электростанции.

Об утечке

  • Сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).
  • По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей.
  • По ее данным, объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву. Подтверждений ее попадания в океан нет.
  • Утечка произошла во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой. На ней был открыт клапан сброса, в связи с чем из нее вылилась загрязненная радиоактивными веществами жидкость. Почву, в которую она просочилась, впоследствии необходимо будет срезать для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.
  • Какого-либо воздействия произошедшего на ситуацию за пределами АЭС не установлено. 
  • Информации о погибших или пострадавших нет.

Об аварии 2011 года

  • В марте 2011 года в результате мощного землетрясения магнитудой 9,0 и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения электростанции.
  • Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу 900 тыс. терабеккерелей радиоактивных веществ. 
  • Первоначально аварии был присвоен 5-й уровень по международной шкале ядерных событий INES ("авария с риском для окружающей среды"), но позже он был повышен до высшего - 7-го.
  • Общий уровень загрязнения почвы радиоактивным цезием на территории площадью в 600 кв. км вокруг АЭС составил 1,48 млн беккерелей на кв. м, что сравнимо с чернобыльскими показателями.
  • В момент аварии погибли 2 сотрудника станции, позже умерли еще 3, около 20 человек получили травмы. В работах на АЭС ежедневно принимали участие до 3,3 тыс. ликвидаторов.
  • Аварийная остановка реакторов на АЭС "Фукусима-2" не вызвала катастрофических последствий, однако после радиоактивного загрязнения территории все четыре энергоблока АЭС "Фукусима-2" не были вновь введены в эксплуатацию.
  • Электростанция официально закрыта с декабря 2013 года.
  • К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.
  • Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.
  • С марта 2013 года вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие содержания вредных веществ предельно допустимым нормам. 

Об АЭС

  • "Фукусима-1" - одна из крупнейших атомных станций в мире. Расположена в 240 км к северу от Токио.
  • Электростанция принадлежит компании TEPCO и насчитывает шесть реакторов.
  • Реакторы разрабатывались при непосредственном участии американской компании General Electric, первые два построены самой General Electric, остальные - японцами. Все реакторы типа BWR (Boiled water reactor) - "кипящий ядерный реактор". Первый реактор мощностью в 439 МВт был открыт в марте 1971 года, последний, шестой, мощностью в 1067 МВт - в октябре 1979 года.
 
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