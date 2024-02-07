Что известно о ситуации на АЭС "Фукусима-1"

7 февраля сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей.

ТАСС собрал главное о ситуации на электростанции.

Об утечке

Сотрудники японской аварийной АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

По информации газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей.

По ее данным, объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву. Подтверждений ее попадания в океан нет.

Утечка произошла во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой. На ней был открыт клапан сброса, в связи с чем из нее вылилась загрязненная радиоактивными веществами жидкость. Почву, в которую она просочилась, впоследствии необходимо будет срезать для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.

Какого-либо воздействия произошедшего на ситуацию за пределами АЭС не установлено.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Об аварии 2011 года

В марте 2011 года в результате мощного землетрясения магнитудой 9,0 и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения электростанции.

Это привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу 900 тыс. терабеккерелей радиоактивных веществ.

Первоначально аварии был присвоен 5-й уровень по международной шкале ядерных событий INES ("авария с риском для окружающей среды"), но позже он был повышен до высшего - 7-го.

Общий уровень загрязнения почвы радиоактивным цезием на территории площадью в 600 кв. км вокруг АЭС составил 1,48 млн беккерелей на кв. м, что сравнимо с чернобыльскими показателями.

В момент аварии погибли 2 сотрудника станции, позже умерли еще 3, около 20 человек получили травмы. В работах на АЭС ежедневно принимали участие до 3,3 тыс. ликвидаторов.

Аварийная остановка реакторов на АЭС "Фукусима-2" не вызвала катастрофических последствий, однако после радиоактивного загрязнения территории все четыре энергоблока АЭС "Фукусима-2" не были вновь введены в эксплуатацию.

Электростанция официально закрыта с декабря 2013 года.

К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

С марта 2013 года вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие содержания вредных веществ предельно допустимым нормам.

Об АЭС