Наблюдатели от ОБСЕ назвали выборы в Азербайджане безальтернативными

Представители миссии считают, что в политической жизни страны мало представлены женщины

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Азербайджана, состоявшиеся 7 февраля, прошли в условиях отсутствия политической альтернативы, а в политической жизни страны мало представлены женщины. Такие выводы сделали представители миссии наблюдателей от ОБСЕ, заявив, что азербайджанская сторона не учла полученные ранее рекомендации.

"Выборы проходили в условиях ограничений, и, несмотря на то, что они были хорошо организованы, на них отсутствовала политическая альтернатива", - заявил на брифинге специальный координатор миссии Артур Герасимов.

Он добавил, что азербайджанская сторона "к сожалению, не учла полученные ранее рекомендации приблизить национальное законодательство к международным стандартам проведения демократических выборов". Он также обратил внимание, что лейтмотивом предвыборной кампании стало возвращение под контроль Баку территорий Карабаха.

В распространенном отчете миссии также утверждается, что наблюдатели на избирательных участках отметили "указания на возможность "вбрасывания" бюллетеней", что, по их мнению, "вызывает вопросы о корректности подсчета".

В свою очередь зампредседателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла Де Риддер обратила внимание, что "в политической жизни страны недостаточно представлены женщины".

Ранее в беседе с ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавлявший миссию наблюдателей от Содружества на выборах в Азербайджане, отметил, что страны Запада применяют двойные стандарты, когда речь заходит об оценке выборного процесса в странах СНГ или Западной Европы. Он подчеркивал, что страны Содружества должны руководствоваться собственным законодательством в сфере выборов, которое не уступает, а местами превосходит западное. Лебедев добавил, что в странах СНГ готовы прислушиваться к рекомендациям международных организаций, если это позволит улучшить избирательный процесс.