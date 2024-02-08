Зеленский и Залужный обсудили обновление руководства вооруженных сил

В сообщении украинского президента в Telegram не уточняется, отправлен ли главком ВСУ в отставку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ.

"Обсудили, какого обновления требуют ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Зеленского.

Залужный одновременно опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о встрече с Зеленским. "Только что мы встретились с верховным главнокомандующим (Зеленским - прим. ТАСС). Важный и серьезный разговор", - написал Залужный. "Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - добавил главком ВСУ, не уточнив, что именно имеется в виду. Залужный поблагодарил президента Украины, команду Генштаба и Минобороны страны.

В сообщениях при этом не уточняется, отправлен ли Залужный в отставку. Однако некоторые украинские СМИ, например, издание "Страна", истолковали эти сообщения именно таким образом.

Указ об отставке Залужного пока не опубликован. Слухи о том, что он покинет свой пост в ближайшее время, появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января.