"Перезагрузка генералитета". Сырский стал главкомом ВСУ вместо Залужного

Александр Сырский сменил Валерия Залужного на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Слухи об отставке Залужного, который возглавлял ВСУ с июля 2021 года, активизировались в конце января. Официально в Киеве объяснили решение необходимостью "новых подходов, новых стратегий", а также анонсировали "перезагрузку генералитета".

ТАСС собрал основную информацию о смене главкома ВСУ.

"Новые подходы"

Перед объявлением об отставке Залужного состоялась его встреча с Зеленским. По словам последнего, они обсуждали, "какого обновления требуют ВСУ" и "кто может быть в обновленном руководстве". Сам Залужный сообщил про решение "о необходимости изменения подходов и стратегии".

Вскоре глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что было принято "решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины", поскольку им требуются "новые подходы, новые стратегии".

В отдельном видеообращении Зеленский сообщил о назначении Сырского, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ и наряду с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым назывался в числе наиболее вероятных сменщиков главкома. Президент поблагодарил Залужного и заявил, что предложил тому "быть и дальше вместе в команде".

"Перезагрузка генералитета"

Руководить ВСУ будет "новая управленческая команда", которую Сырский должен представить в ближайшие дни, заявил Зеленский. Он упомянул о разговорах с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским, которые "рассматриваются на руководящие должности в армии".

Кроме того, президент Украины сообщил о беседах с двумя заместителями Залужного - Евгением Мойсюком и Михаилом Забродским. Он не стал говорить о каких-либо кадровых решениях в их отношении, но анонсировал "перезагрузку генералитета".

Аудит и стагнация

Еще в начале января советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил об аудите действий ВСУ за два года, по результатам которого будут приниматься кадровые решения. До этого он, в частности, признал ошибки украинской армии, включая провал так называемого контрнаступления в 2023 году.

Зеленский в видеообращении заявил о стагнации ВСУ на южных направлениях и сложностях на донецком. По его словам, в ближайшие дни "на столе должен появиться реалистичный, подробный план" действий на этот год "с учетом реальной ситуации на поле боя".

Кроме того, ранее президент Украины заявлял о необходимости обновления всего руководства страны. В понедельник, 5 февраля, подала в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Комментируя ее уход, Зеленский заявил о "шагах перезагрузки", и "не только в этом направлении".

Будущее Залужного

Чем будет дальше заниматься Залужный, пока неизвестно. По одной из версий, которую привел депутат Верховной рады Евгений Шевченко, генерал согласился уехать послом в Великобританию, что станет "политической пенсией". До этого, однако, экс-депутат украинского парламента Борислав Береза рассказывал, что главком отказался от посольской должности.

Взгляд со стороны