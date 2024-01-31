Захарова назвала агонией ситуацию на Украине вокруг темы увольнения Залужного

По словам официального представителя МИД РФ, это отражает распад государственности

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг темы увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отражает агонию и распад государственности Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник", отвечая на вопрос, как РФ относится к этой "политической возне на Украине".

"Это очевидно для меня, это вот эта самая агония. Это уже окончательный распад государственности, как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет, то есть там все держится только на кормушке, вокруг которой вот эта вот стая, так сказать, и бегает. А может быть, уже даже не стая, а рой. Мух в чем считают, не помните?" - сказала дипломат.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Некоторые Telegram-каналы также сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.