The Times: замгоссекретаря США была недовольна планами отправить в отставку Залужного

По словам источников газеты, Виктория Нуланд на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым предложила, чтобы президент и главком сгладили разногласия

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд была недовольна планами президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ее вооруженными силами Валерия Залужного. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники.

The Times пишет, что во время визита в Киев 31 января Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На ней он объяснил Нуланд и послу США на Украине Бриджит Бринк, что офис Зеленского недоволен тем, что Залужный не предоставляет планы своей военной кампании на 2024 год. Умеров также якобы рассказал, что Залужный со скепсисом реагировал на приказы и публичные заявления президента, считая их нереалистичными, и вел прямые переговоры с союзниками о поставках вооружений, исключая из этого процесса Минобороны.

По словам источников газеты, Нуланд на встрече предложила, чтобы президент и главком сгладили разногласия. Как подчеркивает The Times, это противоречит официальной позиции Белого дома о невмешательстве в решение, которое является суверенным правом президента Украины.

Как говорится в статье со ссылкой на военные источники, в первый раз Зеленский попросил Залужного подать рапорт об отставке еще 29 января, однако он отказался. После глава государства собирался подписать указ об увольнении Залужного, однако не стал этого делать, так как новости об этом просочились в прессу.