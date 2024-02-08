Подоляк объяснил отставку Залужного провалом наступления ВСУ в 2023 году

По словам главы офиса президента Украины, также важно запустить "процесс реформирования управленческих принципов в армии"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назвал невыполнение задач на фронте в 2023 году.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме надлежащего результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

По его словам, также важно запустить "процесс реформирования управленческих принципов в армии".

Ранее Подоляк, комментируя слухи о готовящейся отставке Залужного, называл его "менеджером", в отношении которого в любой момент может быть принято кадровое решение. Советник также рассчитывает, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

Попытки наступления украинская армия предпринимала с 4 июня 2023 года. Однако, как признали в Киеве, уже с ноября прошлого года ВСУ находятся в обороне. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву было передано все необходимое. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. В четверг президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Президент поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом Зеленский указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".