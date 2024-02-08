Отряды "Хезболлах" сообщили об обстреле ракетами базы ВВС Израиля

Представители формирования сообщили, что атаку провели в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа

БЕЙРУТ, 8 февраля. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Наши бойцы применили ракеты Falaq для поражения вражеского объекта, - указывается тексте. - Эта атака была проведена в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на агрессивное нападение на город Набатия на юге Ливана".

Отряды "Хезболлах" выпустили также реактивные снаряды из установок залпового огня по израильским поселениям Маале-Голани и Метула. Были зафиксированы прямые попадания ракет Burkan по позициям Армии обороны Израиля в Бираните и Биркет-Рише. Как утверждается в сообщении, в "рядах противника имеются потери в живой силе".

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС 8 февраля обстрелял автомобиль партии "Хезболлах" в городе Набатия на юге Ливана. Как сообщила радиостанция Voice of Lebanon, был убит Аббас ад-Дебс, командовавший шиитскими вооруженными формированиями на юге республики. Вместе с ним погибли еще два бойца, находившихся в машине.