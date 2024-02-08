Пентагон заявил, что отставка Залужного не повлияет на поддержку США Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин еще не общался с Александром Сырским, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, несмотря на отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, министр обороны США Ллойд Остин еще не общался с назначенным на эту должность Александром Сырским. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр Остин еще не говорил с этим человеком [Сырским]", - сказал Райдер, подчеркнув, что США считают кадровые вопросы внутренним делом украинских властей. "Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится, и наша поддержка Украины постоянна". - добавил представитель Пентагона.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".