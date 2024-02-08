Эксперт заявил, что Зеленский пытается окружить себя преданными людьми

Однако карьера украинского президента обречена, выразил мнение экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Смена главнокомандующего ВС Украины - это попытка президента страны Владимира Зеленского окружить себя преданными людьми, однако его политическая карьера обречена. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

Ранее Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского.

"Назначение Сырского было прогнозируемо. Это преданный человек Зеленского, человек без политических амбиций, не пользующийся высоким авторитетом в армии. <...> Для Зеленского крайне важная история - вопрос переформатирования власти. Он готовится к 20 мая, когда заканчивается срок его полномочий в соответствии с конституцией. Его задача - окружить себя преданными людьми. Но преданные люди не всегда бывают эффективны. И в этом плане я считаю, что власть Зеленского обречена", - сказал эксперт.

Он пояснил, что на Западе уже заявили о "суверенном праве Украины и президента, в частности, назначать своего главнокомандующего", отмежевавшись таким образом от происходящего в зоне боевых действий. Вместе с низким авторитетом Сырского среди военных это, по мнению эксперта, приведет к тому, что происходящее на фронте "будет исключительно ассоциироваться с Зеленским, но никак не с Сырским".

"А ситуация на фронте на сегодняшний день для Украины не самая лучшая. В этом плане, я думаю, что это позитивное решение, потому что наконец-то люди будут понимать, кто несет ответственность за все то, что происходит на фронте, И все, что происходит вокруг закона о мобилизации, по процессу самой мобилизации, - это все будет исключительно политическая ответственность Зеленского. Я думаю, люди сделают соответствующие выводы", - сказал эксперт.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".