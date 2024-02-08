Al Jazeera: в Газе выступили за круглосуточную работу КПП "Рафах"

По данным телеканала, в анклаве потребовали открытия пункта для вывоза раненых и доставки в сектор помощи и топлива

РАБАТ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти сектора Газа считают, что контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе между анклавом и Египтом, должен работать круглосуточно и без ограничений.

"Мы призываем арабские и исламские страны к тому, чтобы КПП "Рафах" был открыт на постоянной основе, круглосуточно и без ограничений", - цитирует заявление представителя информационного управления в правительстве сектора Газа катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы требуем открытия КПП "Рафах" для вывоза раненых и доставки [в сектор Газа] помощи и топлива", - отметил источник.