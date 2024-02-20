Принц Уильям высказался за прекращение военных действий в Газе и постоянный мир

По оценке газеты The Daily Telegraph, это заявление представителя королевской семьи, которая обычно воздерживается от комментариев по политическим темам, будет расценено как значительное вмешательство в конфликт

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Уильям высказался за скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном старшим сыном короля Великобритании Карлом III в X (ранее Twitter).

"Как многие другие, я хочу увидеть конец боев как можно быстрее. Существует острая необходимость в наращивании гуманитарной поддержки сектора Газа. Критически важно, чтобы помощь поступила туда, а заложники были освобождены", - заявил принц Уильям, высказавшись за постоянное перемирие. "Иногда важность постоянного мира осознается только тогда, когда мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий", - добавил наследник британской короны.

"Даже в самый мрачный час мы не должны поддаваться отчаянию. Я продолжаю цепляться за надежду на то, что светлое будущее можно найти, и отказываюсь потерять в это веру", - сообщил принц Уильям. Он высказал "большую обеспокоенность огромным числом человеческих жертв на Ближнем Востоке с момента теракта ХАМАС, совершенного 7 октября" 2023 года.

По оценке газеты The Daily Telegraph, это заявление представителя королевской семьи, которая обычно воздерживается от комментариев по политическим темам, будет расценено как значительное вмешательство в конфликт.