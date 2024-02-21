Хейли считает, что Трамп одержим демонами прошлого

Экс-постпред США при ООН выразила мнение, что бывший американский президент не может работать над достижением такого будущего, которого заслуживают Соединенные Штаты

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп настолько одержим демонами прошлого, что не может уделять должного внимания будущему Соединенных Штатов. Такое мнение выразила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Он так одержим собственными демонами из прошлого, он не может работать над достижением такого будущего, которого заслуживают Соединенные Штаты", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). 24 февраля в этом штате пройдут праймериз республиканцев.

Хейли полагает, что Трамп был "нужным президентом в нужное время". "Но времена изменились, и Трамп тоже. Он стал более нестабилен и неуравновешен. Он проводит больше времени в залах судебных заседаний, чем занимается предвыборной кампанией. Он отказывается от участия в дебатах", - отметила политик.