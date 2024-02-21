На Кубе восхитились храбростью осудившего преступления Израиля президента Бразилии

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель отметил, что Луис Инасиу Лула да Силва всегда будет "на правильной стороне истории"

ГАВАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поддержал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву, который сравнил операцию Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии.

"Выражаем нашу солидарность с дорогим братом, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, объявленным персоной нон грата в Израиле за искреннее осуждение истребления палестинского населения в секторе Газа. Мы аплодируем и восхищаемся твоей храбростью. Ты всегда будешь на правильной стороне истории", - написал он в X (ранее Twitter).

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.