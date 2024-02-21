Лукашенко направился с визитом в Казань для участия в открытии турнира "Игры будущего"

Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Казань, где примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего". Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении. - Глава белорусского государства по приглашению президента России Владимира Путина посетит в Казани церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры будущего". Других подробностей визита пресс-служба не сообщает.

По случаю этого масштабного мультиспортивного события в столицу Республики Татарстан прибудут зарубежные лидеры. Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта.

В конце января Лукашенко посещал Санкт-Петербург, где прошли переговоры с Путиным и заседание Высшего Государственного совета Союзного государства.