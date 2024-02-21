МИД Китая заявил, что G20 - не место для обсуждения региональных тем

Официальный представитель ведомства Мао Нин напомнила, что Группа двадцати является крупнейшим форумом экономического сотрудничества

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Группа двадцати (G20) является крупнейшим форумом экономического сотрудничества, а не площадкой для решения геополитических вопросов. Соответствующее заявление сделала в среду на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя сообщение российского дипведомства о том, что включение в повестку G20 украинской темы деструктивно для объединения.

"Консенсус G20 состоит в том, что данное объединение является крупнейшим форумом международного экономического сотрудничества, а не платформой для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности", - отметила дипломат.