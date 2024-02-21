Представители США настаивают в суде, что Ассанж преследуется не за политические взгляды

Американская сторона давно настаивает на том, что публикация документов WikiLeaks в неотредактированном виде создала угрозу для здоровья и жизни многочисленных активистов, журналистов, адвокатов, религиозных лидеров, диссидентов и членов их семей по всему миру

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти США, добивающиеся экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, настаивают на том, что он преследуется не по политическим мотивам. На это обстоятельство был сделан упор в ходе заключительного второго дня слушаний по апелляции, поданной Ассанжем на ранее принятое решение британского суда выдать его американской стороне.

Представляющая правительство США обвинитель Клэр Доббин заверила Высокий суд Лондона в том, что аргументы обвинения "основываются на верховенстве права и свидетельствах", и отвергла заявления защиты австралийца о том, что его намерены судить за политические взгляды. "Преследование истца по данной апелляции может быть беспрецедентным, но то, что он сделал, также беспрецедентно <...>. В своих публикациях он сознательно, не вникая [в содержание документов], разгласил на весь мир имена людей, которые были источниками информации для США. Его характеризуют именно эти факты, а не его политические взгляды", - приводит слова юриста агентство Reuters.

Американская сторона давно настаивает на том, что публикация документов WikiLeaks в неотредактированном виде создала угрозу для здоровья и жизни многочисленных активистов, журналистов, адвокатов, религиозных лидеров, диссидентов и членов их семей по всему миру. При этом защита Ассанжа указывает на отсутствие свидетельств того, что кто-то из этих людей действительно пострадал из-за раскрытия их имен.

Риск для жизни

Адвокаты Ассанжа, которые выступали в Высоком суде Лондона в первый день слушаний, заявляли, что в США основатель WikiLeaks может оказаться лишен права на справедливое судебное разбирательство. Они также указывали на наличие непосредственной и серьезной угрозы жизни Ассанжа в случае его выдачи США. Австралиец страдает клинической депрессией, много лет изолирован от мира и регулярно жалуется на здоровье. Из-за плохого самочувствия он не присутствует на слушаниях по своему делу.

В ходе заседания судья Виктор Джонсон несколько раз уточнил у представителей МВД Великобритании, может ли Ассанжу потенциально грозить смертная казнь в случае его выдачи США, на что получил утвердительный ответ. Он также задавал вопросы о том, может ли британская сторона получить какие-либо гарантии того, что смертный приговор исключен, однако представляющие ведомство юристы заявили, что это было бы крайне сложно. Ряд политических обозревателей обратили особое внимание на этот момент, так как британское законодательство запрещает экстрадицию заключенных в страны, где им может грозить смертная казнь. Решение судьи Джонсона будет оглашено позднее, дата его публикации пока не объявлена.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Представители США называли такой срок преувеличением, признавая при этом, что окончательное решение по этому вопросу остается за американским судом.