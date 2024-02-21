21 февраля, 20:55
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: по меньшей мере 14 человек погибли при обстреле в лагере Нусейрат в Газе

Еще несколько получили ранения, передает телеканал

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Жилой дом в лагере для беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, попал под обстрел израильских ВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, в результате удара погибли 14 человек, еще несколько были ранены. Точное число пострадавших не указывается.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

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