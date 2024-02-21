Состав ставки верховного главкома Украины изменили в соответствии с недавними назначениями

В ее состав вошли начальник Генштаба ВС республики Анатолий Баргилевич и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава ставки верховного главнокомандующего в связи с недавней сменой высшего командного состава. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

В состав ставки введены начальник Генштаба ВС Украины Анатолий Баргилевич и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, а бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский из него выведен.

8 февраля Зеленский снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а Сергея Шапталу - с поста начальника Генштаба ВСУ. Вместо Залужного главкомом стал экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а место Шапталы занял Баргилевич - бывший командующий Силами территориальной обороны ВСУ. Затем Зеленский назначил заместителей главнокомандующего ВСУ и заместителей начальника Генштаба. Свои должности потеряли также командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев и Миргородский.

Зеленский назначил Павлюка командующим сухопутными войсками, Юрия Содоля - командующим объединенными силами ВСУ, Игоря Скибюка - командующим десантно-штурмовыми войсками, Игоря Плахуту - командующим силами территориальной обороны. Кадровые перестановки президент мотивировал "стагнацией ВСУ на фронте и необходимостью перезагрузки генералитета".