Послу РФ объявили демарш в МИД Канады в связи со смертью Навального

Олег Степанов заявил, что также "были высказаны озабоченности в общезападном ключе"

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол России в Оттаве Олег Степанов был вызван в МИД Канады, где ему был объявлен демарш в связи со смертью Алексея Навального. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил сам дипломат.

"Был приглашен в МИД, - сказал Степанов. - Был сделан предсказуемый демарш в отношении смерти Навального, также были высказаны озабоченности в общезападном ключе".

"Со своей стороны обратил внимание, что мы ознакомились с заявлениями [на этот счет премьер-министра Канады Джастина] Трюдо и главы МИД [Мелани] Жоли, и надеемся, что и наши заявления также были услышаны, в том числе заявление посольства РФ о том, что смерть любого человека - это всегда трагедия, но Навальный был гражданином РФ, поэтому расследование обстоятельств его смерти ведет Россия и это внутреннее дело России", - сообщил Степанов.

Дипломат также отметил, что в очередной раз в ходе обмена мнениями с Оттавой российская сторона была вынуждена "констатировать несогласие в оценках".

Ранее о вызове Степанова в канадский МИД сообщало агентство Reuters.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.