Sky: спикеру Палаты общин британского парламента грозит вотум недоверия

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл может покинуть свой пост из-за скандала, возникшего при голосовании по вопросу о перемирии в секторе Газа. Как сообщает телеканал Sky News, об утрате доверия к Хойлу заявили уже 33 депутата от правящей Консервативной партии и Шотландской национальной партии (ШНП).

Скандал возник перед голосованием по инициативе оппозиционной ШНП, призывавшей правительство королевства потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа. Как консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы предложили ряд поправок к тексту предложения ШНП. Нарушив стандартную процедуру, Хойл поставил на голосование обе поправки, хотя оппозиционные партии не должны вносить поправок в инициативы друг друга. Этот шаг вызвал возмущение консерваторов и ШНП, так как был выгоден лейбористам, к которым до вступления в должность спикера принадлежал сам Хойл.

Главная политическая сила оппозиции могла расколоться в ходе голосования по инициативе ШНП, так как руководство лейбористов официально поддерживает операцию Израиля против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС и выступает лишь за "гуманитарное перемирие". При этом часть членов партии считают необходимым немедленно прекратить операцию Армии обороны Израиля без каких-либо дополнительных условий. Для лидера партии Кира Стармера, рассчитывающего на премьерский пост по итогам предстоящих до конца года выборов в парламент, сейчас важно не демонстрировать разногласий внутри своей партии, о единстве которой по всем ключевым вопросам он заявляет.

В знак протеста против действий Хойла представители тори и ШНП отказались от дальнейшего участия в дебатах, а сам спикер был вынужден извиниться за созданную им ситуацию. Свое спорное решение он объяснил желанием представить больше точек зрения на вопрос о перемирии в секторе Газа.

Итоговая версия документа с предложенной лейбористами формулировкой, предполагающей "немедленное гуманитарное перемирие", в итоге была одобрена, однако без участия консерваторов и ШНП и без подсчета голосов депутатов. Призыв депутатов к правительству не обязывает его официально выступать с соответствующими предложениями к Израилю.