Reuters: United Airlines возобновляет полеты в Израиль впервые с октября

Ожидается, что 2 и 4 марта авиакомпания выполнит рейсы из Ньюарка в Тель-Авив с остановкой в Мюнхене

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания United Airlines планирует в марте вновь начать выполнять рейсы в Израиль, став первой среди компаний США, возобновившей полеты в еврейское государство после 7 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ее заявление.

Отмечается, что United Airlines 2 и 4 марта выполнит рейсы из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Тель-Авив с остановкой в Мюнхене (Германия), а обратные - 3 и 5 марта.

Ежедневные прямые рейсы авиакомпания намерена возобновить с 6 марта. Полеты будут осуществляться пока только из Ньюарка.

United Airlines провела детальный анализ безопасности и в случае необходимости скорректирует расписание, пишет Reuters.