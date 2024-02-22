Bloomberg: хуситы в Йемене готовятся к длительной конфронтации с США в Красном море

Агентство также сообщает об обеспокоенности Саудовской Аравии тем, что хуситы могут попытаться саботировать сеть подводных интернет-кабелей в Красном море

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" готовятся к дительной конфронтации с США и их союзниками в районе Красного моря независимо от того, как будет развиваться война между Израилем и ХАМАС. Об этом утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Хуситы укрепляют военный и оборонный потенциал, чтобы "продолжать нападения на корабли" в районе Красного моря. В числе принимаемых ими мер - укрепление горных укрытий для более безопасных и эффективных запусков ракет, а также тестирование беспилотных судов над и под водой.

Bloomberg также сообщает об обеспокоенности граничащей с Йеменом Саудовской Аравии тем, что хуситы могут попытаться саботировать сеть подводных интернет-кабелей в Красном море.