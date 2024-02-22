В "Ансар Аллах" заявили, что хуситы атаковали уже 48 судов в Красном и Аравийском морях

За прошедшую было проведено 13 операций, отметил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали уже в общей сложности 48 судов в Красном и Аравийском морях. С таким утверждением выступил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

"Число подвергшихся атакам судов достигло 48 <...>. За эту неделю было проведено 13 эффективных операций", - отметил лидер "Ансар Аллах" в обращении к своим сторонникам, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По словам аль-Хуси, бойцам движения также удалось запустить уже порядка "183 ракет и беспилотников" по различным целям на территории Израиля.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.