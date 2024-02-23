Власти Панамы постановили арестовать экс-президента Мартинелли

На решение суда повлияли тяжесть инкриминируемого бывшему лидеру республики преступления и риск его побега

ГАВАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Суд в Панаме постановил направить под арест бывшего президента республики Рикардо Мартинелли, который обвиняется в отмывании денег и укрывается в посольстве Никарагуа.

"При принятии решения анализировалась и взвешивалась тяжесть инкриминируемого преступления, риск побега, о котором свидетельствует поведение осужденного, необходимость гарантировать эффективность судебного процесса <…>. Превентивное заключение в отношении осужденного бывшего президента необходимо для обеспечения правосудия и защиты интересов общества", - говорится в заявлении инстанции.

В начале февраля руководство Никарагуа предоставило убежище Мартинелли, который ранее обвинил действующего главу государства Лаурентино Кортисо в подготовке покушения на него. Республика также направила просьбу правительству Панамы предоставить гарантии его быстрого и безопасного выезда. Мартинелли является кандидатом на предстоящих 5 мая выборах главы государства.

Ранее Верховный суд Панамы вновь отказался отменять приговор против Мартинелли, обвиняемого в отмывании денег, после того как политик снова обжаловал решение отправить его в тюрьму на 128 месяцев. Дело, по которому Мартинелли признан виновным, связано с покупкой издательского дома EPASA. По мнению стороны обвинения, средства на его приобретение были получены незаконным путем.

Мартинелли был президентом Панамы в 2009-2014 годы. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. Экс-президент обвинялся в политическом шпионаже, растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В июне 2017 года Мартинелли был задержан в Майами (штат Флорида), а затем депортирован в Панаму в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.