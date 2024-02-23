Трамп считает, что Байден может нанести США огромный ущерб до выборов

Бывший американский президент также вновь назвал нынешнего некомпетентным

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена может нанести огромный ущерб стране за оставшееся до выборов время.

"Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев <...>. Ущерб, который они наносят, просто огромен", - сказал он в четверг, выступая перед сторонниками.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.