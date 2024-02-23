ЕС ввел персональные санкции против министра обороны КНДР

Они предусматривают запрет на выдачу виз и заморозку активов главы северокорейского оборонного ведомства

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел персональные ограничения против министра народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама. Об этом объявила Еврокомиссия.

Санкции, введенные за якобы имевшие место поставки баллистических ракет и другого вооружения российской стороне, предусматривают запрет на выдачу виз и заморозку активов главы северокорейского оборонного ведомства.

Москва ранее неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.