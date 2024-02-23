Посол Украины в Польше потребовал привлечь к ответственности высыпавших зерно из поезда

Василий Зварыч призвал Варшаву действовать "решительно и бескомпромиссно" в отношении виновных в инциденте

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Посольство Украины в Варшаве направило польским властям официальную ноту с требованием привлечь к ответственности высыпавших из поезда украинское зерно. Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Зварыч.

"Посольство Украины в Польше неотложно отправило официальную ноту польским органам власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать подобных инцидентов в будущем", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Зварыч призвал власти Польше действовать "решительно и бескомпромиссно" в отношении виновных в инциденте.

Ранее в пятницу министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на одной из приграничных с Украиной железнодорожных станций в Польше.

20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы ряда крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "Марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.