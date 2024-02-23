США считают, что антироссийские санкции имеют кумулятивный эффект

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон стремится "повысить цену" для Москвы

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают на кумулятивный эффект антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ей был задан вопрос, как администрация США оценивает эффективность ограничительных мер с учетом того, что за два года они не привели к остановке боевых действий. "Во-первых, эти санкции имеют кумулятивный [эффект]. Именно так их нужно расценивать", - заявила Жан-Пьер, подчеркнув, что Вашингтон стремится "повысить цену для России", тем самым пытаясь "затруднить ей ведение" боевых действий.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что с февраля 2022 года Вашингтон ввел более 4 тыс. ограничительных мер в отношении России. По ее словам, речь идет "о наиболее мощном наборе санкций, когда-либо введенных против крупной экономики". "Мы видим эффект от них и считаем его кумулятивным", - сказала Жан-Пьер.