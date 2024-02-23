Глава МО Франции напомнил о "праве Украины на самооборону", комментируя удары по РФ

При этом министр отметил, что относится к подобным дебатам "с осторожностью"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции заявил о "праве Украины на самооборону", комментируя слова генсека НАТО о возможности нанесения ударов по военным объектам на территории России.

"Украина имеет право на самозащиту", - сказал он в эфире телеканала LCI. Министр отметил, что "не располагает всей информацией" о каких-либо ударах, нанесенных украинскими силами по территории России, добавив, что "все это немного запутано". Вместе с тем он сказал, что "с осторожностью относится к подобным дебатам и подобным заявлениям", поскольку они отвлекают внимание от "главного" - боевых действий на территории Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Radio Free Europe, что "у Украины есть право на самооборону, в том числе на осуществление ударов по законным военным целям, российским военным целям за пределами Украины". Такой сценарий использования поставляемых Киеву западных вооружений он обосновал "положениями международного права".