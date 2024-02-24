Стороны достигли прогресса на переговорах по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников

Как отметил портал Axios, вашингтонская администрация попросила Израиль прекратить нападения на подчиняющихся движению сотрудников полиции сектора Газа

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти США, Египта и Катара представили на переговорах в Париже 23 февраля израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, на консультациях был достигнут прогресс после того, как Израиль получил предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Прогресс, продолжили собеседники Axios, может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней. Как отмечает портал, вашингтонская администрация пытается достичь договоренностей до священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году начинается 11 марта. Если власти Израиля одобрят предварительные договоренности, то в ближайшие дни пройдут консультации, на которых стороны обсудят детали соглашения.

Кроме того, как отмечает портал, вашингтонская администрация попросила Израиль прекратить нападения на подчиняющихся ХАМАС сотрудников полиции сектора Газа, которые сопровождают грузовики с гуманитарной помощью. Белый дом предупредил, что проблемы с правопорядком значительно усугубят гуманитарный кризис в анклаве. Как отмечают источники Axios, Вашингтон обеспокоен тем, "что Газа превращается в [сомалийскую столицу] Могадишо", поскольку вооруженные банды нападают и грабят грузовики с гуманитарной помощью. По словам американских чиновников, администрация США уже несколько месяцев предупреждает Израиль об этой проблеме.