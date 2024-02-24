Нетаньяху заявил, что кабмин Израиля обсудит следующие шаги по переговорам с ХАМАС

Правительство сделает это после возвращения израильской делегации из Парижа, добавил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабмин обсудит следующие шаги на переговорах по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа заложников после возвращения израильской делегации из Парижа.

"Работаем над еще одной сделкой по освобождению заложников. Именно поэтому я отправил делегацию в Париж, и сегодня вечером мы [кабмин] обсудим следующие шаги на переговорах", - написал Нетаньяху в X (ранее Twitter).

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил в эфире 12-го телеканала, что израильская делегация вернулась из Парижа. "Делегация вернулась из Парижа, и ей есть, что сообщить", - сказал Ханегби, добавив, что для информирования министров о результатах уже 24 февраля вечером в режиме конференции будет проведено заседание военного кабинета. Это показывает, что "переговорщики вернулись не с пустыми руками", добавил он.

Вместе с тем израильский чиновник заявил радиостанции Kan, что "до соглашения [об освобождении заложников] еще далеко", но "движение ХАМАС отказалось от некоторых требований". Кроме того, "Израиль получил сообщения от посредников, согласно которым ХАМАС заинтересовано в продвижении сделки", добавил этот источник.

По информации радиостанции, на переговорах в Париже удалось достичь прогресса. "В ходе переговоров в Париже были согласованы новые рамки [соглашения с ХАМАС]. Прогресс есть, и соглашение может быть заключено в ближайшее время. Переговоры не должны занять много времени", - сказал Kan другой источник.

Радио также сообщает со ссылкой на источники в политической системе, что Израиль все еще ждет "зеленого света от ХАМАС". Если от радикального движения будет получен позитивный сигнал, на следующей неделе может быть проведена еще одна встреча переговорщиков для продвижения сделки.

Израильская делегация во главе с директором израильской разведслужбы "Моссад" Давидом Барнеа вылетела 23 февраля в Париж для участия в консультациях с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с радикальным движением ХАМАС и вернулась 24 февраля.

Гуманитарное перемирие

22 ноября 2023 года движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.