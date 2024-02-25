СМИ: план сделки с ХАМАС предполагает освобождение одного заложника за день паузы в боях

Как передает радиостанция Kan, рамочное соглашение предполагает перерыв в боевых действиях в секторе Газа на этих условиях на период около шести недель

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Условия обсуждаемой с палестинским радикальным движением ХАМАС сделки предполагают возвращение 1 удерживаемого радикалами в секторе Газа заложника в обмен на один день паузы в боевых действиях и освобождение из израильских тюрем 10 палестинских заключенных. Об этом сообщает радиостанция Kan, ссылаясь на попавший в ее распоряжение черновой вариант документа.

По данным радиостанции, рамочное соглашение предполагает паузу в боевых действиях в секторе Газа на этих условиях на период около шести недель. Кроме того, в ходе консультаций в Париже в конце этой недели с участием израильской делегации и представителей США, Египта и Катара было достигнуто понимание о том, что в рамках сделки будет разрешено возвращение в северную часть сектора Газа жителей, покинувших свои дома из-за начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года.

В Израиле выражают оптимизм относительно шансов на заключение сделки к началу месяца Рамадан 11 апреля, отмечает Kan. По словам источников радиостанции, если по итогам консультаций в Париже представители ХАМАС дадут "зеленый свет" новым предложениям, на следующей неделе ожидается еще один раунд консультаций для их дальнейшего согласования. По данным Kan, стороны уже будут обсуждать, среди прочего, личности конкретных палестинских заключенных, которые будут подлежать освобождению.

В субботу вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабмин обсудит следующие шаги на переговорах по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа заложников после возвращения израильских переговорщиков из Парижа. Израильская делегация во главе с директором израильской разведслужбы "Моссад" Давидом Барнеа вылетела 23 февраля в Париж для участия в консультациях с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с радикальным движением ХАМАС и вернулась 24 февраля