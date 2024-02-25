Начался первый в истории Белоруссии единый день голосования

Наблюдение за выборами осуществляют более 45,5 тыс. национальных и почти 300 международных наблюдателей, представляющие, в частности, все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Почти 5,5 тыс. избирательных участков открылись в Белоруссии в 08:00 (совпадает с мск) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

Единый день голосования будет проводиться в соответствии с обновленной конституцией, принятой в феврале 2022 года. Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. Теперь депутаты парламента и местных советов будут избираться одновременно на пять лет.

На 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах поборются 18 802 претендента.

Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах также могут более 95 тыс. постоянно проживающих в стране россиян. Участки будут открыты до 20:00. Проведение выборов за рубежом не предусмотрено.

Наблюдение за выборами осуществляют более 45,5 тыс. национальных и почти 300 международных наблюдателей, представляющие все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины, ШОС, Парламентскую ассамблею ОДКБ, центризбиркомы ряда стран, в том числе РФ. В качестве международных наблюдателей-экспертов аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из стран Европы, Ливана, Ирана. В начале января Минск заявил о том, что воздержится от приглашения на парламентские выборы миссии ОБСЕ из-за ее необъективности и предвзятости, а также введения Западом санкций в отношении членов ЦИК Белоруссии и депутатов парламента республики.

В преддверии выборов все силовые структуры Белоруссии были переведены на усиленный вариант несения службы.