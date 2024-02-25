Явка на выборах в Белоруссии на 09:00 мск составила 43,64%

Самый высокий показатель явки определился в Могилевской (54,72%) и Гомельской (51,63%) областях

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в Белоруссии парламентских и местных выборах по состоянию на 09:00 (совпадает с мск) составила 43,64%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"На 9 часов явка составила 43,64%", - сказал он.

Самая высокая явка - в Могилевской (54,72%) и Гомельской (51,63%) областях, самая низкая - в Минске (31,08%) и Гродненской области (40,85%). В Минской области проголосовать пришли 42,58% избирателей, в Витебской - 43,28%, в Брестской - 46,33%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 претендента. В стране организовано 5 411 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00. В списки для голосования включены более 6,9 млн человек. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.