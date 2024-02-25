СМИ: премьер Словении может выдвинуть кандидата на должность министра юстиции 26 февраля

По информации Словенского агентства печати, Роберт Голоб должен либо направить имя кандидата в Государственное собрание, либо объявить, что он временно возьмет на себя руководство министерством

ЛЮБЛЯНА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб может выдвинуть кандидата на должность министра юстиции 26 февраля. Об этом в воскресенье сообщило Словенское агентство печати (СТА).

По данным СТА, в понедельник словенский премьер должен либо направить имя кандидата на пост министра юстиции в Государственное собрание (нижнюю палату парламента), либо объявить, что он временно возьмет на себя руководство министерством. Как указывает агентство, 26 февраля глава кабмина проведет переговоры с партией "Социальные демократы" (именно данной политсиле в соответствии с договоренностями по правящей в стране коалиции отведено руководство ведомством) и в случае успешных переговоров Голоб в тот же день сообщит парламенту имя кандидата на министерский пост.

6 февраля министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку. По данным агентства, она оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны. Министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, она была обманута.

29 января ведущая оппозиционная в республике Словенская демократическая партия передала в парламент страны письменный запрос в отношении министра юстиции. В документе представители партии обвинили Шварц в ответственности за предполагаемые нарушения при покупке помещений для судов и в растратах в процессе реализации проекта цифровизации в сфере нотариальных услуг.