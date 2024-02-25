Госдепартамент назвал "фиктивными" парламентские и местные выборы в Белоруссии

По словам руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, они "прошли в атмосфере страха"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают и считают "фиктивными" прошедшие в воскресенье в Белоруссии парламентские и местные выборы. Такое утверждение содержится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - заявил Миллер. "Выборы прошли в атмосфере страха, в которой никакие электоральные процессы не могут считаться демократическими", - утверждал он.

Госдеп полагает, что политическая деятельность и политический дискурс в Белоруссии якобы "заморожены" из-за политики действующих властей.

25 февраля в Белоруссии состоялся первый в истории страны единый день голосования. В ходе выборов на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.

Наблюдение за электоральной кампанией в Белоруссии осуществляют более 45,5 тыс. национальных и почти 300 международных наблюдателей, в том числе представляющие страны СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, центральные избирательные органы некоторых стран, включая Россию. В качестве международных наблюдателей, не представляющих какие-либо организации и выступающих как независимые эксперты, аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из Болгарии, Германии, Ирана, Испании, Италии, Ливана, Литвы, Польши, Сербии, Франции, Швеции, Швейцарии.

Глава делегации российского Центризбиркома Николай Булаев заявил ТАСС, что наблюдатели от Центральной избирательной комиссии РФ не зафиксировали на парламентских выборах в Белоруссии отклонений, которые могли бы повлиять на решение избирателей.