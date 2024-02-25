Как в Белоруссии впервые проходит единый день голосования

По данным ЦИК, к полудню явка превысила 50%, а по состоянию на 14:00 составила 59,17%

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Граждане Белоруссии активно голосуют на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов, которые впервые в истории страны проходят в единый день голосования. При новом формате белорусы сохраняют традиционной настрой, воспринимая выборы как праздник, передает ТАСС.

С раннего утра в Минске шел дождь, но он не смог испортить торжественную обстановку. На открытии избирательных участков в 08:00 (совпадает с мск) прозвучал гимн страны. К выборам Минск украшен национальными флагами, а на улицах, площадях, в торговых центрах, кафе и других общественных местах установлены баннеры с датой единого дня голосования. Уже к полудню явка, по данным ЦИК, превысила 50%, а по состоянию на 14:00 составила 59,17%.

Атмосфера на участках

Участковые избирательные комиссии участков в Минске, которые посетил корреспондент ТАСС, отмечают, что голосование проходит в доброжелательной обстановке, граждане приходят в хорошем настроении. Несмотря на то что у граждан была возможность проголосовать досрочно, многие приходят в воскресенье, воспринимая основной день голосования как праздник. "Наше население любит основной день голосования, у людей это как праздник, все идут семьями, в течение дня при каждом участке, и у нас в том числе, будет концертная программа. У нас должны инструментальные коллективы выступать и хор. Готовится и зона буфета. Там такие "вкусняшки" привезли, я такой красоты даже в продаже не видел!" - рассказал корреспонденту ТАСС председатель участковой комиссии №512 Алексей Герасимчик.

На территории других участков также открылись буфеты, играет музыка, выступают творческие коллективы. Председатель участковой комиссии №126 Владимир Самсонович, беседуя с корреспондентом ТАСС, с теплом вспоминал, что выборы воспринимаются населением как праздник на протяжении многих лет. "Я деревенский парень, помню, в моем детстве мы ждали выборов, там же будут конфеты, - делится он. - Это праздничное ощущение было именно в день выборов. И нам - детям - очень нравилось. Вот для меня и для поколений тех времен это праздничный день".

В избирательной комиссии №123 подметили, что "люди на дни рождения так не спешат, как на участок проголосовать".

Голосование Лукашенко

В единый день голосования выполнил свой гражданский долг и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он традиционно голосовал на избирательном участке, организованном в Белорусском государственном университете физической культуры. Вместе с президентом проголосовал и его младший сын Николай. Выйдя из кабинки для голосования, Лукашенко остановился у двух урн и спросил всех собравшихся: "Ну, в какой ящик?" Кто-то из присутствующих сказал: "В любой, какой удобнее". И Лукашенко выбрал правый. "Все", - сказал он, опуская бюллетень.

© Наталья Таланова/ ТАСС

После голосования Лукашенко 50 минут общался с журналистами. Президента расспросили не только о проходящих выборах, но и о планах Запада раскачать обстановку в Белоруссии, ситуации с диверсионными группами на границе, о заморозке участия Армении в ОДКБ и других важных темах. А отвечая на вопрос ТАСС, Лукашенко заявил, что киевские власти должны пойти на переговоры с Россией, иначе дни Украины как страны сочтены.

О словах белорусского лидера, что он пойдет на следующие выборы главы государства, быстро заговорили даже те, кто не присутствовал на его голосовании и общении с прессой. "Слышали, что президент сказал, что пойдет? Слава богу!" - обсуждают между собой люди.

Оценки наблюдателей

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель избирательной комиссии участка, на котором голосовал президент, Алексей Гататуллин, эти выборы "запомнятся тем, что приходит очень много семей".

Тем, кто голосует впервые, в подарок вручают экземпляр конституции. Один экземпляр подарили и младшему сыну президента Николаю. На участках работают волонтеры. Они говорят, что рады помогать гражданам в этот праздничный день. Также дежурят правоохранители, которые приветливо отвечают всем обращающимся к ним гражданам. Кроме того, у входа на участки можно встретить граждан с красной повязкой на руке - это члены добровольной дружины, которые помогают в охране общественного порядка. Они подсказывают гражданам, как пройти на участок, помогают сориентироваться.

И в дни досрочного голосования, и в основной день на участки приходит много международных наблюдателей. Они внимательно изучают, как организован избирательный процесс, задают вопросы председателям комиссий. Наблюдатели, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, давали высокие оценки организации выборов. "Не было никаких нарушений, даже мелких, все идет в соответствии с требованиями избирательного кодекса, - рассказал ТАСС наблюдатель от ЦИК Азербайджана Илькин Шахбазов. - Все идет без эксцессов". Он также добавил, что для наблюдателей нет никаких препятствий.

С самого утра обстановка в Минске спокойная. Как отмечал накануне глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ), генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, власти республики приняли все меры для того, чтобы не допустить ситуации, произошедшей после президентских выборов 2020 года. А Самсонович рассказал ТАСС, что настроение у членов комиссии, хоть и праздничное, но и присутствует волнение в связи с большой ответственностью. "Хочется, чтобы все прошло гладко. Это праздник, но и волнительный праздник. Ведь ответственность особая. Это такой момент, когда люди определяют себе будущую судьбу, как они будут жить, с кем пойдут, как их пожелания будут услышаны, чтобы не на митингах каких-то, не на улицах выкрикивали, а именно через своих представителей, кого они выбрали", - добавил он.

Досрочное голосование

Граждане Белоруссии проявили активность и в дни досрочного голосования, явка в период с 20 по 24 февраля составила 41,71%, превысив показатель досрочного голосования в 35,77% на парламентских выборах 2019 года. Председатели участковых избирательных комиссий рассказали ТАСС, что досрочное голосование прошло спокойно, без провокаций и нарушений.

Возможностью проголосовать досрочно воспользовались и молодежь, и пожилые люди. "Интересно, что пожилые люди приходили. Они обычно любят в основной день приходить, но очень много предпенсионного возраста шли, говорят, из-за плохого прогноза погоды на воскресенье. В целом разные причины у людей - кто-то в командировку уезжает, у кого-то учеба, у кого-то семейные обстоятельства. Поэтому пользуется популярностью досрочное голосование", - отмечал Герасимчик.