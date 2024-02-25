Итоговая явка на парламентские и местные выборы в Белоруссии превысила 72%

В числе регионов-лидеров по явке оказались Могилевская, Гродненская и Гомельская области

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы составила 72,98%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Игорь Карпенко.

"Явка составила по республике 72,98%", - сказал он.

В числе регионов-лидеров по явке Могилевская (77,03%), Гродненская (76,90%) и Гомельская (75,85%) области. Самая низкая явка зафиксирована в Минске - 61,54%, в Минской области на участки пришли 74,20% избирателей. Явка в Брестской области составила 75,82%, в Витебской - 74,74%.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. В стране было организовано 5 411 избирательных участков, которые были открыты с 08:00 до 20:00. В списки для голосования были включены более 6,9 млн человек. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.