ЦИК Белоруссии не имеет сведений о принуждении избирателей голосовать досрочно

При этом председатель Центризбиркома Игорь Карпенко признал, что "можно бюджетника как угодно загнать" на досрочное голосование

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии не получала жалоб и сведений, свидетельствующих о принуждении голосовать досрочно на выборах в парламент и местные советы. Об этом заявил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко на пресс-конференции после закрытия избирательных участков.

"У меня таких фактов нет. Во всяком случае даже обращений на эту тему у нас не было в Центральной избирательной комиссии", - сказал глава белорусского ЦИК.

Вместе с тем он признал, что "можно бюджетника как угодно загнать (на досрочное голосование - прим. ТАСС)". "Вопрос только в том, как он проголосует", - отметил Карпенко.

Досрочное голосование в ходе нынешней кампании проходило с 20 по 24 февраля. Явка стала рекордной за всю историю проведения парламентских выборов и составила 41,71%. На парламентских выборах в 2019 году досрочно проголосовали 35,77% избирателей, что превысило аналогичный показатель на досрочном голосовании на выборах в парламент в 2016 году (31,29%). Предусмотренное белорусским законодательством досрочное волеизъявление подвергают критике оппоненты власти, которые видят в этом возможности для фальсификаций. Международные наблюдатели в лице Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ранее рекомендовали белорусским властям пересмотреть практику досрочного голосования.

В целом явка по итогам единого дня голосования составила 72,98%.