CNN: Трамп получит 47 из 50 голосов делегатов по итогам праймериз в Южной Каролине

По данным телекомпании, его конкурентке Никки Хейли достанутся три голоса делегатов, которые будут участвовать в выборах кандидата от республиканцев на всеобщем съезде партии 15 июля в городе Милуоки

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, получит 47 из 50 голосов делегатов по итогам первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине - родном штате для его конкурентки, экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Об этом сообщает телекомпания CNN по итогам обработки 99% бюллетеней.

Хейли достанутся три голоса делегатов, которые в свою очередь будут участвовать в выборах кандидата от республиканцев на всеобщем съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Часть американских СМИ предсказывают, что Трамп наберет необходимое количество голосов делегатов, т. е. 1 215 из 2 429, уже к 12 марта.

Выступая перед сторонниками, Хейли поздравила Трампа с победой и пообещала продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на проигрыш в родном штате. Трамп в свою очередь заявил, что не ожидал такой быстрой и убедительной победы.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.