Главу администрации президента Белоруссии Сергеенко избрали депутатом парламента

Его фамилию на пресс-конференции по итогам единого дня голосования назвал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко избран депутатом нижней палаты парламента страны.

Фамилию Сергеенко на пресс-конференции по итогам прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на парламентских и местных выборах назвал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, перечисляя кандидатов, избранных депутатами по округам.

Выдвинутый трудовым коллективом беспартийный Сергеенко баллотировался в Поставском избирательном округе в Витебской области.

Согласно закону о статусе депутата Палаты представителей, депутаты нижней палаты осуществляют свои полномочия в парламенте на профессиональной основе. В случае несогласия депутата в течение трех месяцев перейти на профессиональную работу в Палату представителей его полномочия прекращаются досрочно.

На должность главы администрации президента Белоруссии Сергеенко назначили в декабре 2019 года.