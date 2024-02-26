Армия Израиля представила кабмину план эвакуации жителей из зон боев в Газе

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отмечается, что военно-политический кабинет утвердил план поставок гуманитарной помощи населению в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"На заседании военно-политического кабинета ЦАХАЛ представил план эвакуации населения из зон боевых действий в Газе и дальнейшие оперативные планы", - говорится в сообщении.

По информации канцелярии, военно-политический кабинет Израиля утвердил план поставок гуманитарной помощи населению Газы, который "исключает хищения" со стороны радикалов. "На заседании военно-политического кабинета <…> утвержден план поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, который исключает хищения наподобие тех, что происходили на севере сектора Газа и в других районах", - говорится в сообщении.