CNN: глава USAID направится на Ближний Восток для обсуждения гуманитарных поставок

По данным телеканала, Саманта Пауэр встретится с представителями администрации Палестины, Израиля, Иордании, а также международных гуманитарных организаций

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр посетит на этой неделе Израиль, Западный берег реки Иордан и Иорданию. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пауэр встретится с представителями Палестинской национальной администрации, Израиля, Иордании, а также международных гуманитарных организаций. Цель поездки - "обсудить срочную необходимость расширить для мирного населения Газы доступ к гуманитарным и коммерческим поставкам", сообщил CNN представитель агентства.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты не обладают реальными рычагами давления на израильские власти и что дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта ни к чему не привели.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.