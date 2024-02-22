Небензя заявил об отсутствии у США реальных рычагов давления на Израиль

По словам постпреда РФ при ООН, твердолобая позиция США в Совете Безопасности всемирной организации приводит к тому, что насилие из Газы уже распространилось на весь регион Ближнего Востока

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не обладают реальными рычагами давления на израильские власти, дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта ни к чему не привели. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Так называемые дипломатические усилия Вашингтона на земле, про которые как заклинание твердят наши американские коллеги, ни к чему до сих пор не привели. Очевидно, что рычагов реального воздействия на правительство Израиля у Вашингтона попросту нет. Власти Западного Иерусалима безапелляционно заявляют, что зачистка анклава, дескать, продлится еще несколько месяцев, выступая с призывами к продолжению военной операции, ликвидации присутствия в анклаве БАПОР и насильственному перемещению палестинцев из мест их постоянного проживания", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, твердолобая позиция США в Совете Безопасности ООН приводит к тому, что насилие из Газы уже распространилось на весь регион Ближнего Востока. "Тупиковая ситуация в СБ, порожденная твердолобой позицией США, приводит к тому, что насилие из Газы уже распространилось на весь регион Ближнего Востока. Последствия мы видим в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Сочувствие палестинцам естественным образом всколыхнуло Ближний Восток. При этом западные страны, вместо поиска адекватного политического решения, пытаются по традиции забомбить недовольных. Применение силы англосаксонской коалицией против суверенных Сирии, Ирака, Йемена представляют прямую угрозу международному миру и безопасности, подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - подчеркнул он.

США своими действия в Совете Безопасности ООН все больше теряют нити контроля над ситуацией в Газе, одобряя продолжение агрессии против палестинского народа, заявил Небензя. "Коллеги, раз за разом блокируя решения СБ, да еще и пренебрежительно призывая его не мешать вашей дипломатии, вы оказываете сами себе медвежью услугу - вместо того, чтобы позволить совету использовать имеющийся у него ресурс, надавить своим авторитетом, вы все больше теряете нити контроля над ситуацией, давая зеленый свет на продолжение агрессии против палестинского народа, в том числе на осуществление наземной операции в Рафахе", - сказал он.

США, предлагая в Совете Безопасности (СБ) ООН альтернативные решения по палестино-израильскому конфликту, пытаются выгородить Израиль и получить благословение на развязки, отвечающие их геополитическим интересам на Ближнем Востоке, заявил Небензя. "В Совете Безопасности фактически сложился консенсус по поводу необходимости остановить насилие. На пути многосторонних усилий под эгидой ООН стоит лишь одна делегация - США. Выгораживая ближайшего ближневосточного союзника, они пытаются продать под видом альтернативных решений благословение со стороны СБ ООН на развязки, которые выгодны одному Израилю, а точнее, геополитическим интересам США на Ближнем Востоке", - отметил он.