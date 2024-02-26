26 февраля, 00:56
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: в результате израильского обстрела Рафаха погибли четыре палестинца

По данным телеканала, атака велась по жилым домам

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев погибли в результате удара Армии обороны Израиля на юге сектора Газа. Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, во время обстрела израильскими войсками жилых домов в городе Рафах, расположенном на юге палестинского анклава у границы с Египтом, погибли по меньшей мере четыре человека.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 февраля сообщил, что израильские военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе. Два дня спустя премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся в этом городе четырех батальонов ХАМАС. Позднее США заявили, что Израилю не следует проводить военные операции в Рафахе без четкого плана по защите остающихся там палестинских граждан. 

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