Армия Израиля заявила об уничтожении в секторе Газа 40 боевиков за сутки

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что военные продолжают наращивать активность в районе города Хан-Юнис

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили в ходе боев в секторе Газа по меньшей мере 40 вооруженных палестинских радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе действий Армии обороны Израиля в Аз-Зайтуне на севере сектора Газа <...> за прошедший день войска Армии обороны Израиля при поддержке ВВС Израиля убили примерно 30 террористов, действовавших рядом с войсками Армии обороны Израиля в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще более 10 вооруженных радикалов были убиты в ходе боестолкновений в центральной части палестинского анклава, добавили в армии.

Как проинформировали в пресс-службе, израильские военные продолжают наращивать активность в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. "В западной части Хан-Юниса войска Армии обороны Израиля уничтожили ряд террористов, применяя танки и снайперский огонь, в том числе двое вооруженных террористов были убиты во время контактного боя. Помимо этого, в ходе целенаправленного рейда по террористической инфраструктуре в этом районе войска Армии обороны Израиля обнаружили запчасти к оружию, а также гранаты, боеприпасы и дополнительное военное снаряжение", - говорится в армейской сводке.