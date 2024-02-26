Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли "на удивление спокойно"

Президент отметил, что меняется поколение политиков, приходят новые люди

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что единый день голосования на выборах в парламент и местные советы прошел "на удивление спокойно" в рамках обновления политической системы.

"На удивление спокойно прошли эти выборы. Мы начали аккуратное, спокойное обновление политической системы. Мы видим, что это надо сделать", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжаном Сагинтаевым, его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

Президент отметил, что меняется поколение политиков, новые люди приходят, молодежь. "Поэтому нам надо готовиться заранее, эволюционным образом к смене этих..., я бы не сказал, политических нарративов - важнее аккуратно пройти смену поколений, - отметил Лукашенко. - Вы точно знаете, во что это обычно выливается. Поэтому у нас начался этот непростой процесс".

Сагинтаев в свою очередь дал положительную оценку состоявшимся выборам. "Так все спокойно и хорошо прошло. Очень положительная оценка, - сказал председатель Коллегии ЕЭК, его слова приводит агентство БелТА. - Все тихо, спокойно. Люди радуются. Организованность на всех участках".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.